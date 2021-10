“Spesso ci fa del male chi conosciamo”: i Carabinieri indagano sull’ultimo post di Dora Lagreca



Il fidanzato di Dora Lagreca, Antonio Capasso, potrebbe essere riascoltato in queste ore per poter ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica della morte della 30enne precipitata dal quarto piano di uno stabile nel quartiere Aurora, a Potenza. “Stiamo valutando anche il contenuto dei post social per capire cosa possa essere successo” spiega a Fanpage.it il comandante dei Carabinieri Maurizio Laurito.

