Al GF Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù: “Non siamo fidanzati, ora non voglio niente”



Continuano i chiarimenti tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, che nei giorni scorsi avevano prima avuto un avvicinamento e poi una separazione della quale Lulù cerca le motivazioni. I due stanno cercando una quadra, con Bortuzzo che sta cercando di far capire all’inquilina che per adesso non vuole alcun impegno.

