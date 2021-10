Alto Adige, aveva ucciso la moglie in una casa di riposo: trovato morto Karl Engelmayr



Karl Engelmayr, 87 anni, è stato trovato senza vita in un bosco. Era agli arresti domiciliari (in una clinica, visto le precarie condizioni di salute) per l’uccisione della sua ex compagna Maria Waschgler, di 78 anni, a luglio nella rsa di Lana, in Alto Adige. Gli inquirenti escludono un incidente e il coinvolgimento di terzi.

