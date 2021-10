Che cosa chiedono i lavoratori del porto di Trieste che minacciano lo sciopero contro il green pass



Il Coordinamento dei Lavoratori Portuali di Trieste ha annunciato ieri uno sciopero a parti dal 15 ottobre per dire “no” al green pass obbligatorio sul lavoro. “Non scenderemo a patti fino a quando non sarà tolto l’obbligo del green pass per lavorare, non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le categorie di lavoratori”.

