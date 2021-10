Antonio Nofroni, 87 anni, il neopatentato più anziano d’Italia: “Nessun problema con la guida”



Nato a Milano, cresciuto in Africa e con le sue idee imprenditoriali portate a compimento in giro per il mondo, Antonio Nofroni ha tutte le carte in regola per il record di neopatentato più anziano in Italia. In realtà, nei vari Paesi in cui ha vissuto ha regolarmente guidato dopo aver sostenuto l’esame, ma dopo il rientro vicino Parma è dovuto tornare sui banchi per un documento valido anche sulle nostre strade. “Ero quello che dava sempre problemi all’istruttore: le trappole che qui mettono nei quiz sono il problema per la patente”

Continua a leggere



Nato a Milano, cresciuto in Africa e con le sue idee imprenditoriali portate a compimento in giro per il mondo, Antonio Nofroni ha tutte le carte in regola per il record di neopatentato più anziano in Italia. In realtà, nei vari Paesi in cui ha vissuto ha regolarmente guidato dopo aver sostenuto l’esame, ma dopo il rientro vicino Parma è dovuto tornare sui banchi per un documento valido anche sulle nostre strade. “Ero quello che dava sempre problemi all’istruttore: le trappole che qui mettono nei quiz sono il problema per la patente”

Continua a leggere

Continua a leggere