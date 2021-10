Chi è la 16enne travolta dal treno ad Acquaviva, Angela Giancaspero “era vicina ai binari con le cuffie”



Una tragica fatalità quella avvenuta poco dopo le 20.45 di sabato 23 ottobre nella stazione ferroviaria di Acquaviva delle Fonti. Ma le polemiche non stanno mancando. A partire dall’ambulanza che, pare, sia arrivata in ritardo, passando per il “progetto di riqualificazione della stazione bloccato da anni”, come confermato dal sindaco del comune pugliese, Carlucci.

Continua a leggere



Una tragica fatalità quella avvenuta poco dopo le 20.45 di sabato 23 ottobre nella stazione ferroviaria di Acquaviva delle Fonti. Ma le polemiche non stanno mancando. A partire dall’ambulanza che, pare, sia arrivata in ritardo, passando per il “progetto di riqualificazione della stazione bloccato da anni”, come confermato dal sindaco del comune pugliese, Carlucci.

Continua a leggere

Continua a leggere