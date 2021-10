Carolina Marconi: “Mi hanno tolto e ricostruito entrambi i seni, ma il cancro non mi ha cambiata”



Carolina Marconi ha raccontato in una lunga lettera in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, il suo percorso verso la guarigione dal cancro al seno che le è stato diagnosticato. La showgirl ha raccontato di aver subito un lungo e delicato intervento in cui le hanno asportato entrambi i seni e poi ricostruiti, ma ha aggiunto: “Non ho permesso alla malattia di cambiarmi come persona. Il cancro non dipende da me, ma il modo in cui lo affronto sì”, diffondendo un messaggio di speranza.

