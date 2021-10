Colleghi contro studentessa No Green a Pass di Bologna: “È lei che ci insulta e minaccia”



La risposta dei colleghi universitari della studentessa No Green a Pass di Bologna che nei giorni scorsi aveva denunciato, durante una manifestazione no vax, di essere stata insultata e allontanata dall’Ateneo proprio perché priva di certificazione verde e di essere stata apostrofata in malo modo dagli altri ragazzi presenti. ” È stata lei ad andare incontro al gruppo istigandolo: “Cosa volete fare ora? Volete picchiarmi?” hanno fatto sapere i ragazzi.

