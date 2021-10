La sorella di Anna Tatangelo: “Disperata quando è finita con D’Alessio, poi lui ha avuto un’altra”



A parlare per la prima volta della fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è Silvia, sorella della cantante. “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”, ricorda la donna.

