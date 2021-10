Delitto Bolzano, la Cassazione contro il rilascio per Benno Numair: “Concreto pericolo di fuga”



I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati di Benno Neumair per la revoca di custodia cautelare in carcere. Secondo i giudici, infatti, per il 30enne che ha ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli vi sarebbe il concreto pericolo di fuga.

