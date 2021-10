I falsi Green Pass intestati ad Adolf Hitler sono stati annullati



I falsi green pass intestati ad Adolf Hitler diffusi qualche ora fa sono stati annullati: ora sulle app per la verifica dei certificati verdi non risultano più valide. Fanpage.it aveva reso nota la “falla” la notte scorsa. Sogei ha fatto sapere che le chiavi che trafugate per generare i codici fasulli non sarebbero state sottratte nel nostro Paese.

