Ilaria Capua: “Bisognerà fare richiami, lunedì faccio terza del vaccino Covid”



Le parole della scienziata e direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, intervenendo al festival L’eredità delle donne, in corso a Firenze, durante il panel ‘conversazione intorno alla salute circolare’. “Vediamo che in alcuni casi il virus riesce a bucare l’immunità – ha aggiunto la Capua – e io non voglio neanche stare male”.

Continua a leggere



Le parole della scienziata e direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, intervenendo al festival L’eredità delle donne, in corso a Firenze, durante il panel ‘conversazione intorno alla salute circolare’. “Vediamo che in alcuni casi il virus riesce a bucare l’immunità – ha aggiunto la Capua – e io non voglio neanche stare male”.

Continua a leggere

Continua a leggere