Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori: è nato il figlio Edoardo



Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori. Intorno alle ore 16:00 di sabato 23 ottobre è nato il figlio Edoardo. È il primogenito per entrambi. L’allenatore del Brescia, diventato papà a 48 anni, ha preferito non presenziare alla partita Brescia – Cremonese per stare vicino alla sua compagna e al bebè.

