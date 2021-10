In Italia oltre un milione di bambini vivono in povertà assoluta: il rapporto di Save the Children



Secondo il rapporto di Save The Children “Garantire il futuro dei bambini – Come porre fine alla povertà minorile e all’esclusione sociale in Europa”, nel Vecchio Continente sono ben 20 i milioni di bambini che vivono in povertà assoluta, di cui un milione in Italia, dove sono aumentati di 200mila unità nel 2020 complice la pandemia di Coivd-19.

