L’oroscopo di oggi 27 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Scorpione indagano nell’amore



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, la Luna si trova in esaltazione nel segno che la rappresenta ovvero il Cancro. In più sarà in trigono a Nettuno quindi ancora più sensile, profonda e intuitiva. Il Sole in Scorpione amplifica questa capacità di dare ascolto al proprio subconscio che, si sa, arriva alla verità molto prima della ragione. In questa ottica anche Venere quadrata a Nettuno può portare a dei dubbi davvero costruttivi in amore. Ben accetti! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

