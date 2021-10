Maltempo Scordia: un morto, una donna dispersa, milioni di euro di danni. Il bilancio dell’alluvione



I danni del maltempo sulla Sicilia orientale. A Scordia, in provincia di Catania, piove sul bagnato. La Piana di Catania è ridotta a un grande lago e i danni sono incalcolabili. La Regione Siciliana è pronta a chiedere lo stato di calamità e a dichiarare l’emergenza. Intanto, in contrada Leonella, a diversi chilometri dal luogo in cui è stata avvistata l’ultima volta, continuano le ricerche della 65enne dispersa.

