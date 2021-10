Novara, studentessa di 13 anni e la mamma muoiono in un incidente: stavano andando a scuola



Drammatico incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura a bordo della quale c’erano una ragazza di 13 anni e la madre di 56 anni. La studentessa è morta sul colpo, la mamma poco dopo il ricovero in ospedale.

Continua a leggere



Drammatico incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura a bordo della quale c’erano una ragazza di 13 anni e la madre di 56 anni. La studentessa è morta sul colpo, la mamma poco dopo il ricovero in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere