Offerti 500 euro al farmacista per avere il Green Pass, indagano i Nas di Padova



Offrono una mazzetta da 500 euro in cambio del Green Pass necessario per andare a lavorare: accade in almeno tre farmacie del padovano. Dopo le segnalazioni alle forze dell’ordine scattano le indagini. Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Padova, Dr. Giovanni Cirilli: “Chiamate subito i Carabinieri”.

