Padova, muore soffocato nel tombino: aveva messo la testa dentro per cercare qualcosa



Lo hanno trovato con il busto incastrato dentro a un tombino, morto, probabilmente per annegamento. Nella notte tra lunedì e martedì, alcuni residenti di via Palestro, a Padova, hanno chiesto l’intervento della polizia quando hanno notato la presenza del cadavere di un uomo per metà dentro un tombino…

