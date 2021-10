Previsioni meteo 13 ottobre, freddo e temporali, arriva anche la neve a bassa quota



Che tempo farà mercoledì 13 ottobre in Italia: un “blitz scandinavo” porterà in alcune zone dell’Italia maltempo con freddo e temporali e un’ulteriore diminuzione delle temperature. Arriva anche la neve a bassa quota. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con allerta arancione sulla Calabria meridionale, allerta gialla in Calabria, Abruzzo e Sicilia.

