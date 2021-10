San Severo, bidello ferito nel cortile di una scuola media, è grave. A sparare custode di 83 anni



Poco dopo l’uscita da scuola degli alunni di una scuola media di San Severo il custode di 83 anni ha sparato un bidello di 60. La vittima non è in pericolo di vita, ma ha riportato una ferita al collo. La prognosi dell’ospedale Masselli Mascia è ancora riservata. I carabinieri stanno indagando sulle cause del gesto.

