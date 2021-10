Scuola, in arrivo nuove regole anti-Dad: niente quarantena con un solo positivo in classe



Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro su un documento, che ancora non è stato chiuso, con alcune novità per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 nelle scuole. In particolare, si andrebbe verso un azzeramento della quarantena per le classi di studenti over 12 in cui ci sia un solo caso di positività se tutti gli altri saranno negativi al tampone.

