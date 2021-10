Invalido dopo un incidente stradale, Alberto muore a 42 anni dopo 25 di agonia



È morto dopo 25 anni di agonia Alberto Martelozzo, 42enne di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, rimasto invalido dopo un incidente stradale. Era l’agosto del 1996 quando il ragazzo fu investito da un’auto davanti al patronato della cittadina veneta e con la testa ruppe il parabrezza. Ai medici fu subito chiaro che non ci sarebbe stata possibilità di ripresa.

