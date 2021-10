“Sono solo spazzatura”, decine di donne seviziate e ridotte in schiavitù: 9 arresti a Catania



L’operazione denominata non a caso “Bokluk”, il termine spazzatura in bulgaro, come gli indagati si rivolgevano alle donne che riducevano in schiavitù, ha portato alla luce uno scenario da incubo con donne vendute e comprate per seimila euro, private di ogni libertà e dei documenti e costrette a vivere in condizioni drammatiche, in abitazioni fatiscenti, con scarso cibo e costrette a prostituirsi.

