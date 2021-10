Trento, “Se non rientrate subito vi licenzio”: 8 operaie costrette a lavorare gratis per punizione



“Se non rientrate subito a lavorare, domani vi lascio a casa”. Sarebbe questa la frase riferita a 8 operaie di una grande azienda ortofrutticola di Trento per costringerle a un’altra ora e mezza di straordinari non pagata per “rimediare” a un’errore nella cernita delle mele. A Fanpage.it la segretaria di Flai Cgil Elisa Cattani denuncia: “Comportamento illecito che si basa sul lavoro nero”

