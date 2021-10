Una nuova opportunità per i ragazzi autistici: a Bari apre una speciale scuola di cucina



Gli obiettivi sono semplici: introdurre i ragazzi autistici nel mondo del lavoro, dare loro l’opportunità di continuare a studiare, apprendere divertendosi, anche dopo la scuola. “Ci siamo resi conto che il territorio non offriva nessuna possibilità, sembra quasi che – terminato il ciclo di studi – i nostri ragazzi non abbiano più necessità o bisogni speciali” dice ai nostri microfoni Sabrina Dellino, Responsabile Academy Della Luna. Così nasce l’idea di una scuola di cucina per autistici.

Continua a leggere



Gli obiettivi sono semplici: introdurre i ragazzi autistici nel mondo del lavoro, dare loro l’opportunità di continuare a studiare, apprendere divertendosi, anche dopo la scuola. “Ci siamo resi conto che il territorio non offriva nessuna possibilità, sembra quasi che – terminato il ciclo di studi – i nostri ragazzi non abbiano più necessità o bisogni speciali” dice ai nostri microfoni Sabrina Dellino, Responsabile Academy Della Luna. Così nasce l’idea di una scuola di cucina per autistici.

Continua a leggere

Continua a leggere