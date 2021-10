Walter Zenga lascia la moglie e torna a Milano per stare con la nuova fidanzata Michela Motoc



Walter Zenga, ex portiere e padre di Andrea Zenga, ha definitivamente chiuso il matrimonio con la sua terza moglie Raluca Rebedea e ha lasciato Dubai per tornare a Milano. A rivelarlo è il settimanale Chi, che lo ha paparazzato in Italia in compagnia della nuova fidanzata Michela Motoc, di quasi 30 anni più giovane.

