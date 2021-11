Il garante dei detenuti di Sassari che combatte il Covid facendo respirazioni in costume in spiaggia



Antonello Unida, 59 anni, banchiere, è il Garante dei detenuti di Sassari. Convintissimo no vax, è finito nella bufera dopo un video in cui sostiene che il Covid si combatte con la respirazione: “Io da sempre faccio il bagno in mare due volte la settimana con qualsiasi stagione. È questo il mio vaccino. Negli ultimi 30 anni non ho avuta alcuna malattia, ho preso l’influenza appena due volte…”

