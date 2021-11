No green pass, perquisizioni in tutta Italia. In chat: “Impiccagioni, fucilazioni e marce su Roma”



Un’operazione della Polizia ha portato a decine di perquisizioni in tutta Italia nei confronti di attivisti No green pass e No vax con l’ipotesi di istigazione a delinquere.

