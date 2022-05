Agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste, assolto Meran: “Non è imputabile”



La Corte d’Assise di Trieste ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran in quanto ritenuto non

imputabile. Era accusato di aver ucciso i due agenti Matteo

Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in Questura a

Trieste il 4 ottobre 2019.

