Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca piena di liquami: ricoverato in gravi condizioni



Un bimbo di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica nei pomeriggio di oggi. I fatti si sono verificati a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

