Coppia suicida a Forlì, Paolo e Stefania erano usciti dalla comunità Ramtha da diversi anni



Continuano le indagini della Procura sul caso del suicidio dei coniugi Paolo Neri e Stefania Platania a Spinello (Santa Sofia). Il fascicolo, come apprende Fanpage.it, al momento non ha ipotesi di reato, in particolare non si ipotizza alcun plagio delle menti o l’istigazione al suicidio da parte del gruppo Ramtha, dal quale la coppia era uscita da tempo.

