Evan, ucciso di botte a 2 anni: in aula la mamma e il compagno. Il papà: “Salvatore l’ha ammazzato”



È in corso a Siracusa la nuova udienza sul caso della morte di Evan Lo Piccolo, il bimbo di circa 2 anni ucciso di botte nel 2020. Saranno sentiti la mamma Letizia Spatola e il compagno Salvatore Blanco, imputati per i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Il papà biologico a Fanpage.it: “Oggi non ci sarà perché fa troppo male, anche se prima o poi voglio tornare a guardare negli occhi Salvatore”.

