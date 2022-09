Boom di solidarietà per Mara Farci: la 29enne in coma in Australia per l’anoressia tornerà in Italia



La giovane sarda si trovava ricoverata da due mesi a Melbourne tornerà nella sua terra a breve grazie a una raccolta fondi.

Continua a leggere



La giovane sarda si trovava ricoverata da due mesi a Melbourne tornerà nella sua terra a breve grazie a una raccolta fondi.

Continua a leggere

Continua a leggere