Lavagne magnetiche: a cosa servono a scuola e perché provarle assolutamente

Le lavagne magnetiche sono dei prodotti versatili che vantano molteplici usi: organizzativi, ricreativi, informativi e pubblicitari. Sono un ottimo modo per pubblicizzare la propria attività nonché un ausilio indispensabile nelle fasi di brainstorming o nella diffusione di notizie e comunicazioni formali.

Le lavagne magnetiche online sul sito Top Eventi Store si presentano in diversi formati e materiali al fine di aderire a qualsiasi richiesta dell’azienda, del locale commerciale o ristorativo. Sono ottime anche come supporto alla comunicazione di informazioni generali nelle strutture ricettive, nelle scuole e in tutte le altre attività ludico-sportive. Gli usi delle lavagne magnetiche sono praticamente infiniti!

Cosa sono le lavagne magnetiche?

Una lavagna magnetica è una superficie scrivibile per mezzo di un pennarello o di un gesso dotata di un supporto magnetico che consente di posizionare oggetti su di essa con dei magneti. La maggior parte delle lavagne magnetiche sono solitamente realizzate in sughero, un materiale resistente ma poroso, adatto per attaccare volantini o foglietti anche con delle semplici puntine da disegno.

È possibile utilizzare il supporto per collocare qualsiasi oggetto per mezzo di un magnete, come avvisi, opuscoli, immagini o orari. Sono perfette per custodire riferimenti di orari e promemoria, per conservare documenti importanti o per appendere fotografie.

Un ausilio per l’organizzazione aziendale

Una delle attività creative più interessanti a livello aziendale è il brainstorming. La traduzione letteraria è “tempesta di menti” e indica quel processo creativo che prende forma quando si mettono insieme più idee diverse.

Si parte da un problema, uno spunto o una semplice informazione, per ricavarne più dettagli possibili. In questo modo, l’azienda riesce a ottenere dei risultati strabilianti e vede nascere delle opportunità che non sarebbero state identificate se prese singolarmente.

Per tenere traccia di tutte le idee che nascono a seguito di una seduta di brainstorming è necessario avere un supporto che possa accorpare tali informazioni. Di solito, si usano dei foglietti da attaccare a una superficie in sughero o delle lavagne magnetiche su cui appuntare il flusso di parole.

Ma le lavagne magnetiche possono essere utili anche per il singolo poiché permettono di appuntare informazioni importanti nonché tenere traccia degli orari giornalieri e degli appuntamenti. Possiamo usare la lavagna per scrivere il piano di lavoro settimanale e collocare dei magneti con documenti o carte importanti.

Spazi ricreativi e informativi

Nell’area dedicata ai momenti ricreativi vengono spesso affisse delle comunicazioni aziendali. Nell’azienda, quest’area coincide con la sala pausa, un luogo in cui i collaboratori si fermano per ricaricare le energie, bere il caffè e fare quattro chiacchiere in compagnia dei colleghi.

Risulta quindi una posizione strategica in cui sistemare informazioni, grafici o relazioni che possono essere adocchiate mentre i collaboratori si rilassano. Le lavagne magnetiche vengono utilizzate, invece, in maniera differente nei ristoranti o nei locali commerciali.

La loro funzione verte prevalentemente nel fornire informazioni utili ai propri clienti. Per esempio, una struttura ricettiva potrà indicare i tour in programma durante la settimana o segnalare gli orari dei pasti. Mentre un ristorante potrà scrivere il menù del giorno, avendo la possibilità di riscrivere e cancellare in base alla disponibilità delle materie prime.

Infine, un altro pratico utilizzo è quello di scrivere gli orari di lavoro di tutti i dipendenti così da poter essere sempre aggiornata la turnazione completa. I magneti completeranno il servizio qualora ci fosse la necessità di lasciare dei messaggi tra un turno di lavoro e l’altro, nel caso in cui i colleghi non riescano a entrare in contatto.

Le lavagne magnetiche come prodotto pubblicitario

Le lavagne magnetiche sono un ottimo modo per pubblicizzare la propria attività, i prodotti o i servizi offerti, soprattutto se sono a tempo limitato. Possono essere collocate ovunque ed essere visibili da tutti così da estendere i confini della propria comunicazione.

In pratica, sono un ottimo espediente per diffondere un messaggio senza dover spendere soldi in eccesso. Il negozio può comunicare la scontistica attiva mentre un’azienda può offrire dei servizi enfatizzando le informazioni di contatto o lasciando in bella vista il biglietto da visita.

Allo stesso modo le lavagne magnetiche possono essere sfruttate a proprio vantaggio dai professionisti. Per esempio un agente immobiliare può scrivere un messaggio laconico ma accattivante come “ Vendita case a prezzi stracciati ” e poi trascrivere le informazioni di contatto o lasciare il biglietto da visita.