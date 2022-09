Davide Ferrerio, in coma per scambio di persona. Il papà a Fanpage.it: “Inaccettabile, tanta rabbia”



Il padre di Davide Ferrerio, il ragazzo aggredito per uno scambio di persona e oggi in coma, spiega a Fanpage.it: “Sta dormendo, ma sono sicuro che in qualche modo ci sente”.

Continua a leggere



Il padre di Davide Ferrerio, il ragazzo aggredito per uno scambio di persona e oggi in coma, spiega a Fanpage.it: “Sta dormendo, ma sono sicuro che in qualche modo ci sente”.

Continua a leggere

Continua a leggere