Segregata in casa per 22 anni, il racconto: “Schiaffi e insulti, mi lavavo una volta al mese”



Il racconto della 67enne tenuta segregata in casa dal fratello e dalla cognata nella zona di Campobasso per 22 anni: “Mangiavo ciò che mi davano, richieste fatte a voce dalla finestra. D’inverno, per riparami dal freddo, usavo delle coperte”.

Continua a leggere



Il racconto della 67enne tenuta segregata in casa dal fratello e dalla cognata nella zona di Campobasso per 22 anni: “Mangiavo ciò che mi davano, richieste fatte a voce dalla finestra. D’inverno, per riparami dal freddo, usavo delle coperte”.

Continua a leggere

Continua a leggere