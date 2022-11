Elicottero precipita a Foggia, 7 morti: aperta indagine per disastro e omicidio colposo plurimo



La Procura di Foggia ha aperto una indagine contro ignoti per disastro aviatorio colposo plurimo e omicidio colposo plurimo in seguito all’incidente aereo verificatosi ieri nella zona tra San Severo ed Apricena provocando la morte di 7 persone: indagini in corso per scoprire le cause.

Continua a leggere



La Procura di Foggia ha aperto una indagine contro ignoti per disastro aviatorio colposo plurimo e omicidio colposo plurimo in seguito all’incidente aereo verificatosi ieri nella zona tra San Severo ed Apricena provocando la morte di 7 persone: indagini in corso per scoprire le cause.

Continua a leggere

Continua a leggere