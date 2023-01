Alunna in ipotermia, la preside a Fanpage: “Lei tramava, qui i termosifoni sono rotti da un anno”



Impianto di riscaldamento ancora non funzionante alla scuola Emanuela Loi di Palermo dove un’alunna è stata ricoverata in ipotermia in ospedale. “Termosifoni rotti da un anno: servono soldi e tempo per gli interventi”, spiega a Fanpage.it la preside dell’istituto Rosaria Corona.

