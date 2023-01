Il 10% degli adolescenti ha assunto psicofarmaci senza prescrizione nel 2022: “Utili per la scuola”



Il 10% degli adolescenti in Italia ha assunto psicofarmaci senza prescrizione nel 2022. Il 49% degli intervistati ha detto di far uso di farmaci per l’attenzione per migliorare le prestazioni scolastiche. Solo il 5% ha detto di averne fatto uso generico per lo “sballo”

