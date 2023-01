Campobello in strada per dire no alla mafia dopo l’arresto di Messina Denaro: “Non siamo collusi”



Campobello di Mazara in piazza per dire no alla mafia con la parola d’ordine “La Sicilia è nostra è e non di cosa nostra”, dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. “Noi Non siamo collusi, qui c’è la città che si ribella alla mafia” ha scandito il Sindaco.

