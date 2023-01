Maresciallo della capitaneria di porto arrestato per molestie sessuali a Siracusa



L’indagine a carico del sottufficiale della Capitaneria di Porto era partita a seguito della denuncia presentata dalla presunta vittima delle molestie che si era rivolta a lui per la preparazione in vista di un concorso per entrare nelle forze dell’ordine.

Continua a leggere



L’indagine a carico del sottufficiale della Capitaneria di Porto era partita a seguito della denuncia presentata dalla presunta vittima delle molestie che si era rivolta a lui per la preparazione in vista di un concorso per entrare nelle forze dell’ordine.

Continua a leggere

Continua a leggere