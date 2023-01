Chiuso in un sacco e gettato nel fiume ancora vivo: pena ridotta per l’assassino di Francesco Vangeli



Pena ridotta in appello per l’omicida di Francesco Vangeli, il 26enne ucciso e gettato in un fiume in un sacco, il cui corpo non è mai stato ritrovato. La condanna è passata da 30 a 17 anni di reclusione per Giuseppe Prostamo.

