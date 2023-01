I più ricchi e potenti della terra in jet privato a Davos, Greenpeace: “Emissioni come 350.000 auto”



Lo studio commissionato da Greenpeace International mostra come 1 partecipante su 10 è giunto al World Economic Forum dello scorso anno su un jet privato, percorrendo per oltre l’80% distanze breve e ultra brevi. Tra pochi giorni si apre l’edizione 2023 del Forum di Davos: “Basta con l’ipocrisia di chi vuole salvare il pianeta in jet, vietare l’aviazione privata”.

