Dottoressa aggredita e insultata a Udine: “Quasi strangolata dall’accompagnatore di un paziente”



La denuncia di Giada che via social ha raccontato l’aggressione subita da una collega della Guardia Medica di Udine, presa per il collo dall’accompagnatore di un paziente: “Faccio appello a che questo post si diffonda perché non posso pensare che un’altra persona ancora, dopo la mia collega, rischi di essere strangolata”.

