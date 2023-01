La mamma di Valentina, travolta e uccisa sull’A2: “Se vi chiedono soldi per funerale è una truffa”



Francesca, mamma della bambina di 10 anni investita e uccisa il 5 gennaio lungo l’autostrada A2: “Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente”.

Continua a leggere



Francesca, mamma della bambina di 10 anni investita e uccisa il 5 gennaio lungo l’autostrada A2: “Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente”.

Continua a leggere

Continua a leggere