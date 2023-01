Freddo in aula, studentessa universitaria ricoverata per ipotermia: “Non riuscivo più a muovermi”



Nuovo caso di ipotermia a Palermo. Una studentessa dell’Università è stata ricoverata in seguito ad un malore avuto per il troppo freddo in aula: “Ho una cardiopatia ed è da due settimane che qui si gela. Dai climatizzatori sembrava uscisse aria fredda”

.

Continua a leggere



Nuovo caso di ipotermia a Palermo. Una studentessa dell’Università è stata ricoverata in seguito ad un malore avuto per il troppo freddo in aula: “Ho una cardiopatia ed è da due settimane che qui si gela. Dai climatizzatori sembrava uscisse aria fredda”

.

Continua a leggere

Continua a leggere