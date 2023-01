Giallo a Bagheria, donna trovata morta in casa: sul posto polizia e medico legale



Una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Bagheria, nel Palermitano. Sul posto la polizia e il medico legale per accertare le cause del decesso.

