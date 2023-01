Tempo mite e temperature primaverili: Natura in tilt, mimose già pronte alla raccolta



A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia puntando il dito contro il caldo anomalo di questo inverno in Italia e le temperature primaverili che hanno mandato in tilt la Natura e i suoi ritmi. Un rischio che non riguarda però solo fiori e piante ornamentali ma anche le piante e i raccolti agricoli con danni ancora più gravi.

