Giovane segregata e costretta a fare da serva in casa per anni: arrestata intera famiglia in Calabria



In manette padre, madre e due sorelle più giovani. La donna, costretta a vivere in una stanza adibita a magazzino, secondo i carabinieri era costretta ad alzarsi prestissimo per effettuare le pulizie domestiche e veniva colpita, insultata e minacciata continuamente.

